У Нікополі триває реконструкція набережної

Сучасна зона відпочинку – для усіх мешканців Нікополя. Останні п’ять років компанія Інтерпайп поступово реконструює місцеву набережну. Наприкінці травня розпочався новий етап робіт. Вже наступного місяця нікопольчани зможуть прогулятися зеленою зоною з новою тротуарною плиткою, клумбами та якісним освітленням. Детальніше про перебіг ремонту – у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Зовсім скоро у мешканців Нікополя з’явиться оновлена локація для прогулянок і відпочинку. Частину набережної повністю реконструюють. Тут викладуть тротуарну плитку, облаштують клумби, встановлять лави та урни. Родзинкою майданчика стануть арт-об’єкти з металу. Місцеві з нетерпінням чекають, коли усе це можна буде побачити на власні очі.

Ось вже п’ять років благоустроєм Нікопольської набережної опікується компанія Інтерпайп. За цей час на оновлення зони відпочинку виділили понад п’ять мільйонів гривень. Повністю реконструювали частину від пам’ятника “Пушка” до парку імені Пушкіна та встановили освітлення на ділянці у 2 кілометри. Черговий етап робіт розпочався наприкінці травня.

Завершити реконструкцію нової ділянки планують вже у липні – до Дня металурга.