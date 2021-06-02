Казки Сашка Лірника у виконанні автора лунали у Дніпрі

02.06.2021 16:14

Казки просто неба для маленьких слухачів. До Дніпра завітав письменник Сашко Лірник. Шанувальники його творчості могли зустрітися з автором у парку Шевченка. Послухати казки зібралося більше сотні людей.

Легко та невимушено під щирий сміх лунали казки у парку Шевченка. Майже до сліз з них сміється Станіслава. Дівчина обожнює творчість Сашка Лірника. Зростала на його творах. І взагалі, дуже полюбляє українські оповідки.

Добрі та страшні твори Сашко Лірник розповідав маленьким слухачам на облаштованому майданчику просто неба. Невеличку зустріч письменник влаштував до Дня захисту дітей. З малечею вигадані історії розігрував наче театральні сценки.

Творчу зустріч організувала міськрада. Окрім казок, які особисто зачитував автор, серед малечі розіграли ще і його книжки. Цікаво було і дорослим.

На захід завітало більше сотні людей.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Старенька бабуся через потоп у дворі не може вийти з власного будинку

02.06.2021 18:23

На Дніпропетровщині від коронавірусу вже щепили майже 100 тисяч мешканців

02.06.2021 18:05

У Петриківці відкрили будинок для дітей-сиріт

02.06.2021 17:55

Загиблого воїна-добровольця з Кам’янського нагородили “Орденом за мужність”

02.06.2021 17:28

Наслідки зливи у Дніпрі

02.06.2021 16:43

Воркаут майданчик відкрили на житломасиві Північний

02.06.2021 16:30
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com