Казки Сашка Лірника у виконанні автора лунали у Дніпрі

Казки просто неба для маленьких слухачів. До Дніпра завітав письменник Сашко Лірник. Шанувальники його творчості могли зустрітися з автором у парку Шевченка. Послухати казки зібралося більше сотні людей.

Легко та невимушено під щирий сміх лунали казки у парку Шевченка. Майже до сліз з них сміється Станіслава. Дівчина обожнює творчість Сашка Лірника. Зростала на його творах. І взагалі, дуже полюбляє українські оповідки.

Добрі та страшні твори Сашко Лірник розповідав маленьким слухачам на облаштованому майданчику просто неба. Невеличку зустріч письменник влаштував до Дня захисту дітей. З малечею вигадані історії розігрував наче театральні сценки.

Творчу зустріч організувала міськрада. Окрім казок, які особисто зачитував автор, серед малечі розіграли ще і його книжки. Цікаво було і дорослим.

На захід завітало більше сотні людей.