Воркаут майданчик відкрили на житломасиві Північний

Спорт без обмежень. На житломасиві Північний відкрили воркаут майданчик, на який так довго чекали місцеві. Новий спорткомплекс універсальний. Займатися тут можуть усі – від дітлахів до людей поважного віку. Відкриття перетворилось на справжнє свято. Адже показати, як правильно використовувати майданчик та мотивувати власним прикладом, приїхали професійні воркаутери.

Біля 39 школи, що на житломасиві Північний, справжній спортивний ажіотаж. Тут проходить відкрите тренування з воркауту. Аби всі знали – як правильно робити вправи.

Тренування проходить на новенькому воркаут майданчику, який тут відкрили нещодавно. І це не просто майданчик. Це справжній універсальний спорткомплекс. Адже займатися тут може кожен – у будь-якому віці та з різним рівнем підготовки.

Від майданчика не відтягнути і 8-річного Пашу. Хлопчик вже встиг випробувати усі тренажери. Позитивних емоцій- купа. Тепер, каже, обов’язково приходитиме сюди щодня.

Знайшов собі заняття на воркаут майданчику і маленький Гордій. Мама Ганна каже, за кілька років обов’язково віддасть сина на професійні тренування, поки ж займатимуться тут. Такого спорткомплексу, розповідає, на житломасиві просто не вистачало. І тепер він стане для молоді справжньою альтернативою електронним гаджетам.

У тому, що цей майданчик стане альтернативою згубним звичкам молоді, впевнений і український воркаут чемпіон Денис Мінін. Воркаут, каже, це найдоступніший спорт, який немає вікових обмежень. І кількість його прихильників невпинно зростає.

Встановлення такого воркаут майданчика на житломасиві Північний – ініціатива народного депутата Дмитра Кисилевського. Створення умов для відпочинку та дозвілля мешканців його округу – серед пріоритетів. Тож він шукає усі можливості аби таких місць ставало дедалі більше.

Цей майданчик третій, який встановили за ініціативи Дмитра Кисилевського. Такі самі є в Рибальську та на Ігрені. У планах – встановлення на окрузі найближчим часом ще кількох нових сучасних спорткомплексів.