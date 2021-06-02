На Дніпропетровщині від коронавірусу вже щепили майже 100 тисяч мешканців

02.06.2021 18:05

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила китайську вакцину CoronaVac, якою щеплюють і українців. Відтепер це дозволяє видавати паспорти вакцинації всім, хто отримав два уколи цього препарату. На сьогодні в нашій країні імунізували першою дозою майже мільйон п’ятдесят тисяч українців.

На Дніпропетровщині за останню добу коронавірусну хворобу подолало людей увосьмеро більше, ніж захворіло. Офіційно зафіксовано всього 94 нових випадки. Медики відзначають, що за два останні тижні ситуація значно покращилась.

Між тим в області залишається високим показник смертності. Тільки за минулу добу на Дніпропетровщині не змогли врятувати 31 мешканця. Вкрай важливо зараз прискорити імунізацію. Зараз до області надійшла нова партія вакцини Pfizer. Нею щеплять представників закладів освіти. Та очікують нову партію CoronoVac. Саме цим препаратом планують щепити тих, хто записався через додаток “Дія”.

До речі, першого червня Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину CoronaVac. Та підтвердила, що цей препарат відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Про це у фейсбук написав Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На Дніпропетровщині від коронавірусу вже щепили майже 100 тисяч мешканців області. З них двома дозами – понад 11 з половиною тисяч людей.

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