У Петриківці відкрили будинок для дітей-сиріт

02.06.2021 17:55

У Петриківці відкрили малий груповий будинок для дітей-сиріт. Домівку назвали “Фортеця добра”. Це тільки-но зведений сучасний котедж із барвистим інтер’єром та комфортними умовами. Перші мешканці вже освоюються у новій оселі – це четверо дітей, що залишилися без батьківського піклування. Загалом же будинок розрахований на 10 вихованців.

Всередині п’ять спалень, велика кухня-вітальня, ігрова зона з теплою підлогою. Кожен з вихованців будинку також матиме власний робочий куточок. А ще місце для розваг та ігор.

П’ятнадцятирічний Богдан ділиться враженнями. Він – один з тих, хто житиме у “Фортеці добра”. Хлопець тут із сестричкою. З ними ще двоє дітей. Але найближчим часом доєднаються й інші вихованці.

Такі малі групові оселі – альтернатива інтернатам та дитбудинкам. В подальшому у вихованців ймовірно з’являться нові родини. Адже такі заклади – тимчасовий прихисток. Цілодобово з маленькими мешканцями житимуть вихователі. Вони допомагатимуть дітям адаптуватися в соціумі.

Мережу малих групових будинків розбудовують у різних куточках області. Всі – за єдиним типовим проєктом.

Минулого року відкрився перший малий груповий будинок в селищі Солоне. Тепер такий заклад є і в Петриківці.

На черзі відкриття малих групових будинків у Покрові, Раївці, Богданівці, Кам’янському.

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