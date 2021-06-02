Старенька бабуся через потоп у дворі не може вийти з власного будинку

02.06.2021 18:23

Через негоду мешканці приватного сектору на лівому березі опинилися у справжній пастці. Вода вийшла з берегів каналу Гнилокіш та затопила подвір’я. Жертвою негоди стала й одинока бабуся. Жінка не могла вийти з будинку протягом двох днів. Нашому Єгору Ромахло навіть довелося викликати рятувальників.

Найбільше від дощу постраждав будинок ось цієї пенсіонерки. Жінка опинилася у водяній пастці.

Місцями у дворі вода вже вище коліна. І вісімдесяти три-річна пані Ніна невзмозі дійти навіть до літньої кухні. Страшно сказати – жінка сидить голодна вже два дні ! Харчується, каже, одними ліками.

Подібна картина тут кожної потужної зливи. Все через канал Гнилокіш, який постійно забивається та переповнюється дощовою водою. Й куди б не зверталась пенсіонерка – усюди одні відписки.

Тим часом стало зрозуміло, що ситуація критична. Вода вже піднялася до порогу будинку. Вихід один – викликати рятувальників

Сусідка пенсіонерки вже підготувала їжу для старенької. Але самостійно доставити її жінка не може.

З цим допомогли рятувальники, які прибули на місце після нашого виклику. І ось пані Ніна нарешті має гарячий обід.

Далі рятувальники приймають рішення відкачати воду з переповненої Гнилокіши. Для цього підігнали спеціальну техніку.

Рятувальники запевняють – продовжать моніторити ситуацію. По області близько сотні одиниць техніки готові підключитись до боротьби зі стихією.

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