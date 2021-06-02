Наслідки зливи у Дніпрі

Затоплені вулиці та затори на дорогах! У Дніпрі вже другий день поспіль беззупинно іде рясний дощ. У будинках не витримує зливи покрівля, від сильного вітру падають дерева. А на трасах де-не-де води по коліно, через забиті дощоприймачі.

На Янгеля, 22 , через забиту систему водовідведення, дощило прямісінько у під’їзді та навіть у деяких квартирах. А на Старокозацькій не витримав асфальт. Так само як і на Воскресенській, де глибина провалля становить 40 сантиметрів. На Академіка Янгеля на автомобілі звалилась 10-метрова береза. Гілками зачепило кілька капотів і лобових вікон. У мерії повідомили – до них надійшло 11 заяв про подібні ситуації.

У навчальному закладі саме завершилися заняття. Тренер паралімпійської збірної Андрій Анатолійович каже — студентам доведеться скористатися запасним виходом. Правда там ситуація не краща.

Затоплена тут і зупинка громадського транспорту. До неї взагалі неможливо дістатися.

Проспект Миру, житломасив Північний, Мандриківська – водою залиті дороги в багатьох місцях. Втім в мерії твердять — підтоплень по Дніпру немає. А в зонах, де стоїть вода, просто забиті сміттям та листям дощоприймачі. За необхідності їх оперативно розчищають, кажуть посадовці.

Втім, на Столярова у Центральному районі, вулицю залило настільки, що тут вже катаються на байдарках.

А у Новомосковську через зливу почала руйнуватись переправа. Вода чимдуж підмиває ґрунт. Місцеві непокояться, що опори можуть не витримати. Тим часом в регіональному гідрометцентрі передають — дощова погода зберігатиметься щонайменше до кінця тижня.