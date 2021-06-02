Загиблого воїна-добровольця з Кам’янського нагородили “Орденом за мужність”

Воїна-добровольця з Кам’янського Євгена Ворошило, який загинув захищаючи Україну на сході, нагородили «Орденом за мужність III ступеня». Державну нагороду матері героя вручив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Ветеранські організації багато років борються за те, аби воїни, які з перших днів стали на захист країни, були відзначені державою. І тільки зараз ситуація почала змінюватися.

Євген Ворошило став першим добровольцем у Кам’янському, подвиг якого відзначили на державному рівні.

Євген Ворошило був професійним військовим. Коли почалася війна, одразу пішов боронити країну добровольцем. Загинув на передовій у промзоні міста Авдіївка від ворожої кулі 30 серпня 2016 року.