Більше мільйона українців вже щепили першою дозою вакцини від коронавірусу

Мільйон українців щеплено однією дозою і понад сто тисяч – двома. Такий результат тримісячної кампанії вакцинування. Про колективний імунітет поки не йдеться. Але в уряді протягом літа обіцяють наростити темпи. І до того ж планують розширити асортимент препаратів.

В Україні добовий показник захворюваності на коронавірус склав майже дві тисячі триста осіб. На першому місці Київ та Запоріжжя. Далі йде Дніпропетровщина – в нас додалось 177 нових інфікованих. При цьому одужалих майже в чотири рази більше. Медики оцінюють ситуацію, як стабільну.

Загальний рівень захворюваності на сто тисяч населення в області залишається вищим в Україні. Але ковід-пацієнтів меншає. Зараз в регіоні задіяно лише тринадцять відсотків спеціалізованих ліжок. Тому на державному рівні вирішено зменшити базові відділення під COVID.

На Дніпропетровщині з 35 ковід-баз залишать двадцять одну. Принаймні так буде до наступної хвилі захворюваності, яку прогнозують восени. Але її, можливо, вдасться уникнути. Якщо буде вакцинована достатня кількість населення. В область вже надійшла чергова партія препарату CoronaVac. Але обіцяють більше.

В додатку “Дія” з Дніпропетровщини зареєструвались на вакцинацію майже 16 тисяч осіб. Обіцяють, що їх запросять на щеплення вже наступного тижня.