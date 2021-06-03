Десятки ДТП, деревопади та потопи. У Дніпрі продовжує лютувати негода. Пік зливи прийшовся на ніч та ранок. Тож деякі дороги перетворилися на бурхливі річки. Затопило й зелені зони. Зокрема – постраждав парк Глоби. Рівень води у тамтешньому озері піднявся настільки, що качки влаштовують запливи по тротуарах. Критичною залишається ситуація на лівому березі. Через забитий канал Гнилокіш, підтоплений увесь приватний сектор АНД-району.

Шквальний вітер та злива – минулої ночі негода у Дніпрі лютувала з новою силою. Через що у різних частинах міста падали дерева, подекуди – на припарковані автівки. Дороги ж перетворилися на бурхливі річки. Машини не витримували таких умов та застрягали посеред шляху. Блокували рух й численні аварії. Одним з найрезонансніших стало ранкове зіткнення на Амурському мості. У потрійній автопригоді постраждала жінка. Її забрали до лікарні Мечникова.

Тільки за минулу добу сталося – понад три десятки ДТП. У тому числі – з потерпілими. Патрульні вкотре нагадують – як потрібно поводитися на дорозі за таких погодних умов.

Дощ не вщухав і вдень. Особливо це відчули на лівому березі Дніпра. Там вийшов з берегів канал Гнилокиш. За даними рятувальників – затоплено понад пів сотні приватних угідь та будинків. Для ліквідації катастрофи залучили близько десятка одиниць техніки.

У відчаї мешканці лівобережжя вдаються до власного розслідування причин повені. Це відео – зробив чоловік, який вирушив перевіряти стан колектора на затопленій вулиці Каруни. Конструкція зруйнована, й вже давно.

Також по усьому місту почали з’являтися провалля ґрунту. Ось, наприклад, історія з житломасиву Тополя. Потоки води стікають прямісінько під будівлю школи.

Добряче постраждали від негоди й зелені зони. Як от – парк Глоби.