Через триденну зливу у Дніпрі масово затоплює будинки

Триденна злива стала причиною численних комунальних проблем. Так, у багатоповерхівці на проспекті Перемоги через несправну зливову трубу вода йде прямо до підвалу! А на Мандриківському спуску залита вся вулиця. Затопило навіть житлові будинки. Все — через несправні колектори.

Підтоплення – головна тема, яку обговорюють сусіди багатоквартирного будинку по проспекту Героїв, 12. Вочевидь, дала збій зливова система. Останні дні, коли беззупинно іде дощ, люди відчувають нестерпний сморід з підвалу. Як з’ясувалось, його повністю заполонила вода!

Жителі телефонували балансоутримувачу, втім чіткої відповіді не почули.

На додачу, під будинком ще і прорвало каналізацію. Нечистоти теж ллються до підвалу. Сморід відчувають навіть мешканці дев’ятого поверху.

Більш глобальну проблему у цій місцевості створює — несправний колектор. За словами жителів, його не ремонтували зо двадцять років. Асфальт тут провалюється, а вибоїни та ями заливає водою. Ні пройти ні проїхати.

Тим часом в компанії з обслуговування багатоповерхівок кажуть — на питання щодо несправної труби вже відреагували.

Щодо каналізаційного колектора — їм таки почали опікуватися. Серед запланованих робіт — укріплення та чистка.

А це вже реальний потоп на тому ж житломасиві Перемога.

Будинок Максима розташований на початку вулиці. Підійти сюди без забродів – нереально. Чоловік нас веде третьою дорогою, щоб показати, що коїться на подвір’ї.

За версіями місцевих, всьому виною — нечищені та забиті будівельним сміттям люки та колектори.

Раніше підтоплень тут ніколи не було, твердять люди. Тож на ситуацію вплинули інші чинники.

Поки місцева влада зволікає, люди самотужки орендували обладнання, щоб відкачати воду. Щодо цієї ситуації в КП “Гідроспоруди” кажуть — про проблему знають та планують її вирішувати, але з часом.

Коли ж саме відбудеться будівництво — поки невідомо.