Нові форми вистав із залученням глядачів втілюють дніпровські театри

03.06.2021 18:16

Нові форми мистецтва. Актори дніпровських театрів разом репетирують виставу. Вона розрахована на те, що учасниками дійства стають глядачі. В п’єсі йдеться про легендарного письменника та льотчика Антуана де Сент-Екзюпері.

Хтось подумає, що це відвідувачі виставки, але це не так. Невеличка театральна трупа репетирує у фоє Будинку мистецтв. Всі на місці, залишилося “приєднати” режисера. Ігор Ортенберг зараз у Німеччині й може спостерігати за репетиціями лише онлайн.

Виставу грали спочатку у кав’ярні, тепер на цьому майданчику. Стільці – для глядачів, які теж стануть учасниками дійства.

П’єса Вадима Коростильова “Десять хвилин сподівання” була написана за часів СРСР й заборонена, як неправильна. Потім її ставили у різних країнах. Це історія останнього польоту військового льотчика.

Це фантастичні припущення, але пілот в останні хвилини життя спілкується зі своїм вбивцею.

Усі ролі у виставі головні. Їх виконують актори різних театральних колективів Дніпра. Вийшла своєрідна антреприза.

Артисти захопилися тим, що вистава виявилася мобільною. Й з азартом пробують, якою вона буде на різних майданчиках.

Акторської гри тут, дійсно, вистачає, навіть без трюків.

Історія про Антуана Сент-Екзюпері – французького літератора та письменника, що загинув під час другої світової, – цікава й зараз, каже режисер Ігор Ортентерг.

Взяти участь у живому процесі роздумів про світові війни й про себе у них актори й режисер запрошують всіх охочих. У Будинку мистецтв вистава здійсниться 9 червня. Відвідання безплатне.

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