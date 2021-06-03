У Новомосковську встановлюють вуличне освітлення у віддалених районах

Співробітництво влади та відповідального бізнесу. У Новомосковську проводять вуличне освітлення силами Інтерпайп НМТЗ та міської влади. Тепер світло є у приватному секторі одного з найвіддаленіших районів міста.

У Новомосковську триває робота з проведення вуличного освітлення в приватному секторі – там, де його не бачили десятки років. Світло вже є на вулицях Садовій, Басейній, провулках Академіка Жлуктенко та Декабристів. Тепер привід для радості з’явився і у жителів Заводської та Толстого – на їхніх вулицях засвітилися ліхтарі.

Це – результат партнерства місцевої влади та Інтерпайп НМТЗ. Все почалося зі звернення тутешніх мешканців до депутата їхнього округу Сергія Тільного.

Розвиток вуличної інфраструктури та проведення освітлення – один з пріоритетів міської влади, адже це – питання безпеки жителів Новомосковська. Завдяки співпраці ІНТЕРПАЙП та комунальних служб, ліхтарі вже працюють на 6 вулицях.

Тож невдовзі приємні новини чекають мешканців інших вулиць найвіддаленішого району Новомосковська – житломасиву Кулебівка.