У селищі Романкове завершують будівництво амбулаторії

У селищі Романкове завершується будівництво першої у населеному пункті амбулаторії сімейної медицини. Будівля зводилася з нуля на місці колишнього пустиря. Вже ведуться оздоблювальні роботи. Їх контролює міський голова Андрій Білоусов. Він побував на об’єкті з перевіркою.

У Романковому проживає близько десяти тисяч мешканців. Раніше по медичну допомогу люди їздили до Кам’янського. Тепер же їх будуть лікувати у власній амбулаторії.

Наразі роботи на об’єкті виконані на 90 відсотків. Це буде новий будинок площею понад 400 квадратних метрів.

Тут вже встановлені пластикові вікна та сучасна покрівля. Зараз будівлю оздоблюють зсередини. Триває шпаклювання стін, укладання кахлю та підлоги. В той же час навколо проводять ландшафтні роботи.

До будівлі прокладені комунікації, змонтовані електричні мережі.

Тож мешканці Романкового незабаром матимуть повноцінний інфраструктурний центр з медичною установою, новим садочком та школою. Таким змінам люди дуже тішаться, адже у селищі не було навіть аптеки.

Окрім мешканців Романкового до лікарів нової амбулаторії зможуть звертатися жителі прилеглих селищ. Це наблизить медичну допомогу до пацієнта, що є головною умовою медичної реформи.