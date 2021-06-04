Нове шкільне меню. Думки батьків та дієтологів

Пастуший пиріг, цінабон, чилі кон карне, банош, полтавський борщ. То не меню зіркового ресторану. Це страви, якими планують годувати школярів. Днями в Україні презентували нове меню, яке має забезпечити учня збалансованим харчуванням. Батьки одразу розділились на два табори. Хтось підтримує такі новації. Інші – сумніваються, що діти їстимуть незвичні страви.

Є – верещака – Яловичина, запечена в узварі, фрітата – італійський омлет, який готують з начинками, та чилі конкарне – м’ясо, тушковане з квасолею у томатному соку. Страви повторюватимуться раз на два місяці. Нове меню розробили одразу на чотири тижні. Усе – для більшої різноманітності, що має забезпечити учня збалансованим та корисним харчуванням. У раціоні школярів збільшили кількість м’яса і фруктів, прибрали ковбасні вироби. В рази зменшили кількість цукру та солі, але додають спеції. Вперше були включені безглютенові позиції.

МОЗ проаналізував світову практику та створив для шкільних їдалень нові норми. Після за справу взявся відомий кулінар Євген Клопотенко – і разом з командою розробив нове меню. Каже, страви в ньому вже скомбіновані у повноцінні прийоми їжі, тож школам не треба самим складати меню. Все вже є. З рецептурами та розрахунками калорійності. Тепер, каже кулінар, надія – на дітей, які мають взяти за звичку здорове харчування і привчити до цього батьків.

Про свої улюблені страви нам розповіли двоє братів школярів – Тимофій та Микита. Жартують, з такими кулінарними уподобаннями, точно голодними не лишаться. А ось їхня мама Юля, вивчивши рекомендоване меню, у своїх оцінках дещо стримана. Каже, частина страв хлопцям точно сподобається, а ось деякі незвичні поєднання викликають питання.

Та все одно, нове меню Юлія вважає гарним – багато фруктів, овочів, м’ясо та риба зі спеціями. А головне, на відміну від старого, жодних напівфабрикатів.

Дієтолог, яку ми попросили проаналізувати нове меню, нагадує – шкільне харчування лише частина добового раціону дитини. Тобто 25-30 відсотків усіх необхідних корисних речовин. І, якщо розглядати його саме як третину раціону, воно дуже гарне.

До нового навчального року меню рекомендують на офіційному рівні. Тому школам не треба буде кожного разу погоджувати їжу, яку вони збираються готувати. Рецепти – у вільному доступі.