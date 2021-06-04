У Кам’янському пройшов випускний у спортивній школі

За крок від дорослого життя! У Кам’янському три десятки учнів випустились з місцевої спортивної школи. Їм навіть влаштували бал. Серед колишніх вихованців — багато юнаків та дівчат, які вже досягли певних висот у спорті.

У спортивній школі Кам’янського прогримів випускний бал! У цьому навчальному закладі учні опановували обраний ними спортивний напрямок. Серед випускників — неодноразові чемпіони, члени збірних команд області та власники багатьох нагород.

Тренери кажуть — після випуску намагаються підтримувати зв’язок із колишніми вихованцями та завжди тішиться їхнім досягненням.

Висловлює свою шану та подяку випускникам і директор спортивної школи.

Привітати випускників, які не лише плідно вчились, а й здобували спортивні нагороди, завітав міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Педагогічний колектив дитячої спортивної школи запевняє — готові виховати ще не одну сотню чемпіонів.