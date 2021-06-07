Вандали руйнують сквери та парки Дніпра

Вони знищують рослинність та трощать інфраструктуру. Щоденно комунальники борються із наслідками дій вандалів. Що саме паплюжать у зонах відпочинку та як з цим борються – дивіться у сюжеті.

Розмальовані мармурові плити, розтрощені лавки та навіть спаплюжені пам’ятники. Зони відпочинку у Дніпрі страждають від рук вандалів. Щотижня комунальники приводять до ладу зруйновані елементи інфраструктури. Однак все марно.

Дуже красиве та затишне місце. Так про сквер Прибережний каже пані Лариса. Жінка прогулюється тут щодня. Сама територія доглянута, однак сквер періодично страждає від вандалізму.

Написи зазвичай залишають фарбою або лаком. Їх від мармуру та граніту відтерти дуже важко. Для цього застосовують коштовні хімічні засоби. А дерев’яні елементи парку періодично замінюють на нові. Потерпає у сквері й фонтан. Туди люди кидають гальку, що лежить навколо. А ще – її крадуть, кажуть комунальники. Вже довелось заново закупити 500 кілограмів каміння. За рік існування скверу він зазнав страшних збитків. Хоча про порядок тут дбають щоденно.

Для збереження цілісності скверу на території заборонили кататися на велосипедах та скейтах. Однак цю заборону постійно порушують.

А от на Набережній постійно псують газон та залишають сміття. Часто ламають і самі смітники. Тож зараз там встановили вже 13 підземних контейнерів. Вони вміщують вдвічі більше відходів, ніж звичайні, і їх майже неможливо пошкодити. Один такий коштує 400 тисяч гривень.

Дістається від вандалів і пам’ятникам. З цього, наприклад, періодично зривають таблички з іменами героїв. Лише торік замінили 8 таких елементів.

За порядком у громадських місцях стежить інспекція з питань благоустрою та поліція. У випадку фіксації протиправних дій, порушника штрафують.