Кубок Європи з тріатлону – сколихнув спортивне життя нашого міста

Майже 100 професійних спортсменів із 25 країн та 400 любителів з 38 міст України приїхали для участі у дводенних змаганнях на «Dnipro triathlon fest 2021». Особливо приємно, що найкращою серед жінок стала українка Юлія Єлістратова. Про вир емоцій переможців – далі у сюжеті.

Спортивні змагання на Фестивальному причалі складалися з двох чемпіонатів. Етап Кубку Європи серед професіоналів та змагання любителів. Тріатлоністка Таня Стошнайдер з Австрії зазначила, після локдауну спортсмени дуже скучили за змаганнями. Тож холодна вода – не є проблемою.

Дарина Москаленко з Києва бере участь у змаганнях після дворічної перерви, сподівається, що вже повернулась у форму.

Три етапи – плавання, велокрос та біг – мають здолати професійні спортсмени для результатів Кубку Європи. І першою у цьому заліку серед жінок прийшла триразова учасниця Олімпійських ігор українка Юлія Єлістратова.

Серед чоловіків перше місце виборов Ростислав Пєвцов – харків’янин, який зараз виступає за Азербайджан.

Борис Філатов наголосив: у Дніпрі учасникам тріатлону створили зручні траси, гарну водну дистанцію, та взагалі – належні умови для перегонів.

Через пандемію, це перша масштабна спортивна подія у Дніпрі за півтора року. Тож про правила безпеки подбали ретельно: від тестувань перед дистанцією до маскового режиму.

Перегони етапу Кубка Європи проходитимуть на спринтерській дистанції. Це плавання – 750 м, велогонка – 20 км, біг – 5 км. Такі ж відстані передбачили й для любительських змагань.

Представник титульного спонсора торгового дому «Агроальянс» Сергій Мальцев підкреслив, що для його компанії честь долучитися та підтримати змагання такого високого рівня.

У «Dnipro triathlon fest» взяла участь рекордна кількість спортсменів-любителів, найстаршому з них – більше як 60 років. Щоб підтримати спортивний рух, міський голова Борис Філатов власноруч дав старт любителям.

Міському голові Борису Філатову вручили почесну відзнаку Європейського союзу тріатлоністів за організацію змагань.

За проведення змагань наше місто отримало звання Столиці тріатлонного фестивалю в Україні.