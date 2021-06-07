З березня жителі двох вулиць у Придніпровську залишаються без газу

Люди змушені готувати їжу на електроприладах, а деякі перейшли на газові балони, що неабияк лякає їхніх сусідів. Компанія “Дніпрогаз” навідріз відмовляється підключати блакитне паливо. Усе через борги. Як до нових умов пристосувались мешканці та чи збирається “Дніпрогаз” іти на поступки — Марко Ручка з’ясовував.

Вже понад два місяці мешканці у Придніпровську живуть без газопостачання. Ще у березні компанія «Дніпрогаз» добровільно-примусово встановлювала у квартири лічильники. Та газ з того часу так і не підключила. Офіційна причина – заборгованість.

Це вулиця Космонавтів, 20. І за словами мешканців цього будинку, два місяці без газу — справжнє знущання.

Деякі мешканці пішли на відчайдушні кроки та почали користуватись газовими балонами. Через що інші сусіди почуваються у небезпеці.

У цьому багатоквартирному будинку два газових стояки, обидва перекриті.

І ще плюс 18 квартир без газу по іншому стояку. Постачання перекрите, бо власники двох квартир у під’їзді мають борги. В одну із них ми таки достукались. Імовірна власниця Ганна, дверей не відчиняє. Каже — лічильник їм встановили, а борг вони й справді ще не сплатили.

Та сусіди від такої відповіді не в захваті. Вважають, що компанія постачальник може від’єднати їм газ локально.

Дивуються люди й тому, що платіжки за транспортування газу до них надходять і досі!

Ідентична ситуація і на вулиці 20-річчя Перемоги, 43. Тут у деяких квартирах газу немає вже 2 роки. У самій же компанії “Дніпрогаз” стверджують — всьому виною безвідповідальні мешканці.

Газопостачання відновлять тільки після того, як кожен, хто відмовляється від лічильника, напише відповідний документ до “Дніпрогазу”. Також в компанії кажуть — локально від’єднати блакитне паливо проблемним квартирам неможливо.

Тим часом ситуацію на контроль взяв народний депутат Дмитро Кисилевський. У його приймальню з чисельними проханнями звернулись жителі житломасиву Придніпровськ.

Для людей це чи не остання надія на допомогу, оскільки самотужки достукатися до газової компанії — їм несила.