Негода, що вирувала минулого тижня й досі дає про себе знати! На нашу гарячу лінію телефонують жителі Дніпра зі скаргами на діряві дахи, затоплені підвали й забиті дощоприймачі. Та мешканцям АНД району пощастило найменше. Приватні будинки по вулиці Промисловій й досі повністю затоплені. Чи збирається мерія розв’язувати проблему. Дивіться далі.

Власне вода затопила не тільки двір, вона й в середині будинку.

Калюжі у кожній кімнаті. Ступити без гумових чобіт нереально. У господарів спеціальне взуття, замість домашніх капців. Підлогарозбухла, меблі зіпсовані, електроприлади не працюють. Люди не знають, що їх чекає завтра!

Затопило будинки по вулиці Промисловій, що в АНД районі, через несправний колектор та насосну станцію. Зливова система не працювала належним чином і дощова вода заполонила вулиці й оселі.

У вітальні також вся підлога у воді. І це ще вона трохи зійшла, а було вдвічі більше, розповідає пані Світлана. Жити у таких умовах – справжнє випробовування та знущання. До всього ще й почала задихатись через вогкість.

Господиня твердить — проблема не вирішується. Місцеві депутати не діють, в міськраді на скарги не відповідають. Хіба надзвичайники приїжджають та відкачують воду, втім з часом вона знов набігає.

До сусідського будинку дійти ще складніше. Води місцями по пояс.

У власниці оселі Таїсії Данилівни вже опускаються руки. Майно — пошкоджене, пересуватись по двору — складно.

Конкретно цю ситуацію нам у міськраді не коментують. Ще минулого тижня провели брифінг і визнали, проблема підтоплень в АНД районі й справді складна. Оскільки дощових колекторів, як з’ясувалось, там взагалі немає.

Тим часом мешканці все ж сподіваються, що влада вийде з ними на зв’язок і допоможе виправити ситуацію.