У Дніпрі масово знаходять травмованих стрижів

Стрижепад у Дніпрі! Негода суттєво вплинула на поведінку птахів. Їх знаходять на вулицях виснаженими й травмованими. Намагаються зарадити, однак здебільшого шкодять. Тож як правильно діяти? З фахівцями спілкувалась Софія Куценко.

Падають на землю, врізаються у вікна та просто гинуть. Через негоду у Дніпрі масово страждають стрижі. Птахів у різних місцях знаходять небайдужі. Однак мало хто знає, що з ними потрібно робити далі і як їх доглядати.

Протягом минулого тижня Фейсбук гудів новинами про стрижів. Щодня люди викладали дописи про виснажених птахів, яких вони знаходили. У коментарях яких тільки порад не було.

Від таких порад у пані Ольги волосся дибки. Жінка вже чотири роки рятує стрижів. Як виходити цих птахів – знає все. До неї вони потрапляють із різними травмами та захворюваннями. Кожну нову пташку завжди обстежують.

Обов’язково роблять рентген. Це дозволяє виявити ті травми, яких не видно на перший погляд. Далі лікування птахів визначає ветеринар. Ольга ж виконує усе строго з медичним приписом. Реабілітація птахів інколи займає кілька місяців. Тих, хто повністю відновився, випускає на волю. Інших залишає під опікою.

Зробити евтаназію птахам Ользі не дозволяє сумління. Тому жінка бере на себе відповідальність їх доглядати. Зараз вона дбає про десяток стрижів. Для них орендує спеціальне приміщення. Птахи потребують правильного догляду, а головне – харчування.

Ба більше, необхідно слідкувати за дозуванням корму та вміти правильно нагодувати пташку.

Проблеми зі стрижами виникають щороку. Зазвичай пташенята випадають із гнізда. Однак цьогоріч на птахів значно вплинула негода, кажуть фахівці.

Самостійно виходити птаха можна. Проте не варто читати інформацію в інтернеті. Щодо догляду краще радитися зі стриже-рятівниками та волонтерами. Орнітологів в Україні, на жаль, мало. Спеціалізованих клінік – три на всю країну. Притулків, де доглядають за стрижами, взагалі немає.