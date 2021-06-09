Група дніпрян здійснила сплав на двоповерховому плоту

При сплаві на двоповерховому плоту та у пішому поході по Терції екомандрівники використовували виключно сонячні батареї. Група з 12 осіб власноруч зібрала пліт і вирушила в у чотириденну подорож рікою Псьол.

Окрім гарних краєвидів і романтики, подорож на плоту потребує живлення для техніки. Особливо мотори, якими корегували курс. Щоб розв’язати цю проблему, інженер Ігор Кочет розмістив поряд з наметами 3 сонячні батареї, кожна вагою 20 кг.

Енергії вистачало на вечірнє освітлення, на зарядку телефонів, електронних книг та фотоапаратів

Живлення вистачало також і на приготування їжі. Й не абиякої, а за складними рецептами.

Сонячні батареї взяли й до Туреччини, куди відправились удвох. Подорож була значно довшою, ніж на плоту, і тривала 10 днів.

Перевозили панелі у літаку в ручній кладі, аби не пошкодити скло.

Поки купались на пляжі, панелі заряджали техніку так швидко, ніби з розетки у кафе. Саме такий спосіб подорожі надає відчуття справжньої свободи та незабутніх вражень.

З економічної точки зору, придбання сонячних панелей відкриває нові можливості. І навіть дозволяє зекономити на відвідуванні кафе для підзарядки гаджетів.