Компанія Інтерпайп та фонд “Відродження регіону” передали лікарні №21 благодійну допомогу

Портативні кисневі балони, реагенти та витратні матеріали для газоаналізатора. Все це компанія Інтерпайп та благодійний фонд “Відродження регіону” передала інфекційній лікарні №21. Завдяки цьому обладнанню лікарі можуть контролювати стан тяжких пацієнтів. Подробиці далі.

Епідемія коронавірусу потроху спадає, однак боротьба за здоров’я людей триває. Наразі у дніпровській лікарні №21 перебуває майже 60 пацієнтів з ковідом. Троє з них – у важкому стані. Для порятунку хворих компанія Інтерпайп і благодійний фонд “Відродження регіону” передали до медзакладу 2 портативні кисневі балони, реагенти та витратні матеріали для газоаналізатора.

Медичний газоаналізатор – це важливе лабораторне обладнання, яке допомагає лікарям вчасно оцінювати стан тяжкохворих та рятувати їхнє життя. Такий пристрій компанія Інтерпайп передала до лікарні торік, ще на початку епідемії. Зараз стежить, аби було все необхідне для його роботи.

Всього на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів компанія Інтерпайп та благодійний фонд “Відродження регіону” спрямували близько 100 тисяч гривень.