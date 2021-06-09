Мешканці багатоповерхівок на вулиці Іларіонівській потерпають від потопу

Чергують з відрами у власних квартирах. Мешканці кількох багатоповерхівок на вулиці Іларіонівській потерпають від потопу. Все через дірявий дах, який зовсім не захищає від дощової води. Найбільше під час негоди постраждали жителі останніх поверхів. Через постійну вологу довелося вимкнути й електропостачання. Наш Єгор Ромахло дізнавався – чи планує хоч хтось рятувати людей.

З мокрими стінами, стелею та ще й без світла. Мешканці цього будинку на вулиці Ілларіоніській досі відчувають на собі наслідки негоди. Дах банально не витримав натиску стихії.

Ось такий жах відбувався у цих квартирах під час зливи. Десятий поверх “потонув” одразу. Мешканці не встигали виливати воду з тазів та відер.

Через водоспади не витримали й мережі будинку. Олександр одним з перших кинувся до щитової, аби відключити власну квартиру від електропостачання.

У квартирі чоловіка досі помітні наслідки потопу. Аби вода не збиралася під шпалерами, Олександру навіть довелося проробити спеціальні дірки у стелі.

Не пощастило й пані Валентині. У її квартирі тільки-но зробили ремонт. Однак тепер, як мінімум на кухні, доведеться переробляти стелю.

Причина цього апокаліпсису добре відома мешканцям будинку. Усьому виною неякісно відремонтований дах. Вода затікає через щілини у покрівлі та ось це – нічим не прикрите вікно, що веде у шахту ліфту.

Дах тут ремонтували понад 5 років тому працівники жеку. З того часу у будинку змінилася обслуговуюча компанія. Однак зайнятися проблемною покрівлею нікому. На усі запити мешканців – самі відмовки.

І, о диво, – після нашого дзвінка до міськради про дірявий дах згадали. Вже наступного дня на місце прибула бригада, забетонувала проблемну ділянку покриття і навіть відновила електропостачання у будинку.

В самій обслуговуючій компанії божаться – повідомлення про затоплення цього будинку отримали 3 червня. Однак не змогли одразу почати роботи через погодні умови.

А от якість виконаних робіт можна буде перевірити вже найближчими днями. Адже за прогнозами синоптиків – Дніпро знову очікують дощі.