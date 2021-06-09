У місті щодня знаходять понівечені паркувальні стовпчики та урни

Вандали ламають, а містяни платять. На відновлення пошкодженого майна витрачаються гроші з податків дніпрян. Майже щодня знаходять понівечені паркувальні стовпчики та спалені урни. Чи передбачено за навмисне зіпсоване майно штраф та як з цим борються в міській раді – про це далі.

Багатостраждальні урни. Їм від вандалів дістається найбільше.

На бульварній частині вулиці Гоголя встановлено 20 таких смітників. Майже всі вони обмальовані, деякі пошкоджені. До слова, одна урна коштує 5,5 тисяч гривень.

У місті встановлено близько 3,5 тисяч урн нового зразка, з них торік довелося ремонтувати 500. Цьогоріч – ще майже тисячу.

А це вже обмежувальні стовпчики. Вандалі знищують їх просто задля розваги. Вартість одного такого елемента благоустрою становить 3 тисячі 600 гривень.

Не менше обурення викликає автохамство. Коли люди залишають машини на зелених зонах. На Січеславській Набережній, 29-А паркуються просто на галявині, хоча поруч облаштовано цивілізовану стоянку і на ній є вільні місця.

Тож активісти планують встановити тут кам’яні брили, щоб унеможливити паркування.

За пошкодження майна передбачено штраф. Його суму визначає суд.

Містянам, які ламають елементи благоустрою, слід пам’ятати, що на відновлення йдуть бюджетні кошти. Аце податки, які сплачуємо кожен з власної кишені.