Рясний дощ наробив біди на житловому масиві Чаплі

Злива змила дорогу та перетворила її на справжню річку з багнюки! Розмитий асфальт і глибокі вибоїни в перемішку з ґрунтом розтягнулися трьома вулицями. Через що стався цей природний колапс — з’ясовував Марко Ручка.

Наче справжній водоспад, вода в перемішку з багнюкою під величезним тиском зносить все навколо.

А це вже наслідки вчорашнього апокаліпсиса у Чаплях. Уся вулиця Житня наче перевернута до гори дригом. Асфальт розмитий, під час зливи все зносило на ходу. Якби у той час тут проходили люди – наслідки могли б бути трагічними.

Будинок Лідії Максимівни розташований якраз на краю цієї дороги. Від зливи та її наслідків старенька і досі не оговталась. Учора ввечері, коли дощ вже зупинився, ріка із багнюки продовжувала текти. В ній потонули два сміттєвих баки, які течією віднесло на кілька метрів. На ранок комунальники у дві руки намагалися видовбати їх із застиглої муляки.

Важко було й власникам автомобілів, оскільки їхати по цьому аномальному водоспаду було неможливо.

Такі наслідки негоди сталися через забруднену дренажну систему та масову вирубку дерев, кажуть місцеві.

Також біля схилу, який веде до житлового району, вириті канави для відводу води. Втім вони забиті й вже не справляються.

На всі ці питання мають відповідати в Любимівській ОТГ. Оскільки територіально ця частина полів відноситься до них.

Заступник голови ОТГ каже — щодо вирубки дерев на полях, він в курсі. Деяких причетних вже затримали. Також обіцяє посприяти розв’язанню проблеми із забрудненою дренажною системою та зруйнованою дорогою у Чаплях.

Тим часом дорогу на житломасиві Чаплі комунальники засипали будматеріалом. Однак мешканці все ж сподіваються на подальшу реконструкцію та реакцію від влади міста й області.