До міжнародного Дня геральдики історики розповіли про герби Дніпра

Про перші та нинішній герби Дніпра дивіться у наступному сюжеті. Козацький період війська Запорізького низового передав нащадкам з середини 18-го сторіччя печатку. Нею часто користувалися. Існує припущення, що подібні символи були й на прапорі паланки. Але, нажаль, стяг не зберігся.

Деякі деталі з козацького запозичили й автори сучасного герба Дніпра. Корона увінчує щит, а символи на його полі поєднують героїчне минуле й сучасне значення Дніпра, як центра ракетно-космічної індустрії та металургії.

Герб було затверджено у 2001 році. На честь 225-річчя Дніпропетровська.

Але були ж періоди й інших гербів, створених для міста.

Імперська корона на цьому гербі символізувала заступництво Катерини другої. Вензель також нагадував про її ім’я. Тож і місто назване було на її честь.

Післяреволюційний період обійшовся без геральдичних ознак. Щоправда, повсюди були серпи й молоти. Але вони не відповідали законам геральдики. Адже правила зберігаються буквально сторіччями. Треба витримувати форму, кольори емалі, зрозумілість затверджених символів. І уникати назв.

Проте на кожному предметі, навіть побутовому, можна було побачити ці герби та малюнки на честь 200-річчя міста.

Радянський герб ще можна побачити на речах, які збереглися з тих часів. А от катеринославський прикрашає фасад лікарні Мечникова. Що, без сумніву, додає будівлі історичного колориту.