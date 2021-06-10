У Кам’янському презентували нову аварійну службу

Її створили з урахуванням останніх розробок – укомплектували всією необхідною технікою. Новенькі автівки вирішили показати городянам. Вишикували їх на центральному майдані міста. В мерії Кам’янського запевняють, що тепер їхня аварійна служба – одна з найкращих в країні.

Проспект Петра Калнишевського. Головний майдан Кам’янського.

Екіпажі ремонтників поруч зі своїми новенькими автівками. Екіпіровані у спецформу аварійної служби, готові до роботи.

Новостворена аварійна служба матиме єдину диспетчерську та автопарк. На сьогодні він налічує 13 спецавтомобілів.

Перед тим, як створити аварійну службу, вирішили вивчити досвід багатьох інших міст. І тільки потім взялись за організацію своєї. Врахували останні тенденції. Тепер екіпажі укомплектовані всім, що може знадобитися для усунення аварійних ситуацій у житлово-комунальній галузі Кам’янського.

Керівництво аварійної служби зазначає, що і це не межа можливостей. Бо планується додаткове збільшення кількості спецавтівок. Їх хочуть придбати до настання опалювального сезону.