Члени Асоціації міст та представники міністерств обговорили питання соціального захисту

Виплата житлових субсидій, підтримка учасників бойових дій та допомога постраждалим від домашнього насильства. Задля обговорення цих соціально важливих питань у Дніпрі зібралися члени Асоціації міст та профільних міністерств України. Яких змін у сфері соцзахисту потребують українці – слухали наші кореспонденти.

Захід зібрав профільних фахівців з усієї України – від Одеси до Луцька. А також представників відповідних міністерств. Мета – обговорення проблем соціального захисту громадян. А їх чимало.

Виплати до 5 травня – одне з ключових питань зустрічі. Це допомога, яку щороку виплачують ветеранам війни. Вони ж подають в суд на органи місцевого самоврядування щодо перерахунку грошей. Це не зовсім за адресою, бо кошти розподіляють Мінсоцполітики та облдержадміністрації. У результаті – великі проблеми на місцях.

На зустріч запросили й представників громадськості. Зокрема – дніпровської організації “Пані патронеса”, що підтримує жінок і дітей, постраждалих від домашнього насильства. Це приклад вдалої співпраці громадських ініціатив та місцевої влади. Жертви агресорів, які звертаються в організацію, можуть перебувати в комунальному прихистку “Мамине щастя”. Також планують створити ще один спільний проєкт – кризову кімнату.

До речі, саме тому діалоговий захід і проходить у Дніпрі. Наше місто – один з лідерів за кількістю успішно реалізованих проєктів у сфері соціального захисту. Після обговорень гостей заходу познайомлять із соціальної інфраструктурою Дніпра, у першу чергу – Центром для дітей та сімей “Мамине щастя” і відділенням для бездомних людей на вулиці Лоцманській.

Учасники сподіваються, що зустріч буде результативною і разом їм вдасться впливати на процеси у сфері соцзахисту. Свої пропозиції та побажання передадуть органам центральної влади.