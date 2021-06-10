 У Покрові затримали ймовірного вбивцю 8-річного хлопчика

10.06.2021 18:56

Ним виявився 33-річний друг матері маленького Ібрагіма. Нагадаємо, ще 2 червня дитина пішла на ігровий майданчик і пропала.

Про зникнення сина жінка заявила лише через 4 доби. За словами правоохоронців, вона зловживає алкоголем. 8 червня тіло хлопчика виявили у закинутому колекторі неподалік будинку. Попередньо, його задушили.

Як виявилось, напередодні між підозрюваним та матір’ю загиблого виник конфлікт. Таким чином чоловік вирішив помститися.

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