 У Покрові затримали ймовірного вбивцю 8-річного хлопчика

Ним виявився 33-річний друг матері маленького Ібрагіма. Нагадаємо, ще 2 червня дитина пішла на ігровий майданчик і пропала.

Про зникнення сина жінка заявила лише через 4 доби. За словами правоохоронців, вона зловживає алкоголем. 8 червня тіло хлопчика виявили у закинутому колекторі неподалік будинку. Попередньо, його задушили.

Як виявилось, напередодні між підозрюваним та матір’ю загиблого виник конфлікт. Таким чином чоловік вирішив помститися.