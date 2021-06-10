У Діївці досі підтоплені десятки будинків

До нашої редакції щодня телефонують жителі з проблемою підтоплень. У Діївці нині десятки будинків буквально плавають. Двори перетворились на стихійні ставки. В яких, до речі, вже оселились жаби, гадюки та навіть риба. Та чи у всьому винувата лише злива — з’ясовував Марко Ручка.

Приблизно 10 соток території поруч із цим будинком перетворились на болото. І в такому стані чи не кожна оселя у першій Діївці. Тут і досі оговтуються від потужних злив, які не припиняються.

Цей двір затоплений від самого входу. У підвалі понад 80 сантиметрів води. Раніше його використовували як перший поверх будинку. Галявина перед оселею за тиждень перетворилась на озеро. Власники найбільше переживають за фундамент, який може просто розпастися. Адже перші сигнали про небезпеку вже були.

Ситуація склалася кричуща. Втім вирішувати її ніхто не квапиться.

А от сусіду перед тим, як зайти до власного будинку, слід спочатку відповідно одягнутись.

Що ситуація кричуща, видно ще на підході до двору. Сергій розповідає — це його другий будинок, який поки що пустує. Чоловік не уявляє, щоб робив, якби довелось тут жити. Каже, проблема з’явилась через озеро, яке після дощів вийшло з берегів.

А деякі мешканці Діївки взагалі не можуть дістатись свого будинку. Валентина Митрофанівна, щоб вийти зі своєї оселі, змушена обходити її з іншого боку. Та у гумових чоботах стрибати до воріт.

За словами мешканців, затоплює їх з двох причин. Перша — високий рівень ґрунтових вод, друга — озеро, яке після злив розливається по всьому приватному сектору. Був час, коли у водоймі стояли насоси від КП “Гідроспоруди”, які викачували воду. Тоді таких підтоплень — не було.

Люди хочуть, аби їм допомогли розв’язати питання з підтопленнями. Тим часом в мерії Дніпра кажуть — два насоси й досі працюють в озері, але через погодні умови не витримують навантаження.