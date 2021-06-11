Кращих учнів та студентів Кам’янського привітали в міській раді

11.06.2021 18:06

За плідне навчання — винагорода! Учні та студенти Кам’янського, які протягом року мали високі бали за навчання, перемагали в олімпіадах та брали активну участь у житті міста, отримали від мерії одноразову стипендію. Подробиці далі.

Уже традиційно у міській раді Кам’янського нагородили дітей-сиріт за високі досягнення у навчанні. Подарунки та стипендію у 4 тисячі гривень отримали 18 школярів.

Протягом року вони перемагали у різноманітних олімпіадах, мали високий середній бал та брали активну участь в житті навчальних закладів. Так Микита закінчив технічний ліцей і планує вступати до університету. Вже і майбутню професію обрав. Буде програмним інженером.

Серед нагороджених була і студентка професійного училища Ілона. За сумісництвом дівчина ще й працює в молодіжній раді міста. За те, що бере активну участь у житті свого навчального закладу та сприяє розвитку Кам’янського, Ілона й отримала стипендію.

Уже четвертий рік поспіль нагорода дістається Олександру. Хлопець закінчив 11 клас і планує стати програмістом.

Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов також привітав школярів та побажав їм успіхів у майбутньому.

У міській раді Кам’янського кажуть — це вже хороша традиція відзначати кращих учнів стипендіями.

 

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