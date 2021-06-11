У Дніпрі презентували документальний фільм “Позивний Італієць”

У Дніпрі презентували документальну стрічку про непересічну історію Віталія Марківа. Поліція Піренейського півострова у 2017 році затримала нацгвардійця, який має громадянство України та Італії, за підозрою у причетності до вбивства фотокореспондента під Слов’янськом. 3,5 роки у в’язниці, вирок, потім виправдання. Уся трагічна історія, що завершилась хеппі-ендом, в одному фільмі.

Документальний фільм “Позивний Італієць” – драматична історія Віталія Марківа, майданівця, добровольця-нацгвардійця. Її автор – директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. З головним героєм стрічки він познайомився на передовій у 14 році – у розпал бойових дій під Слов’янськом. Тож ця історія для нього – особиста. Автор впевнений, вона знайде відгук і у серцях глядачів.

Українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії спершу засудили до 24 років тюрми. Через справу про загибель італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова на Донбасі у 2014 році. Однак потім чоловіка виправдали. Боротьба за правду та свободу – у 56-и хвилинах фільму. І хоч сам головний герой бачить його не вперше, щоразу переживає усі події наново.

У фільмі використано унікальні спогади співслужбовців Марківа. Хроніка судових засідань, ексклюзивні фото і відео, зняті самим автором на горі Карачун під час активних бойових дій наприкінці травня 2014, а ще рідкісні фото і відео з особистого архіву нацгвардійця.

Фільм “Позивний Італієць” вже вийшов в ефірах чотирьох національних телеканалів. Подивитися його також можна і на Ютубі Міністерства внутрішніх справ. Він у вільному доступі.

https://www.youtube.com/ МВС УКРАЇНИ

«Позивний «Італієць» (2021 р), автор – Артем Шевченко