Українських абрикосів в цьому році не буде, кажуть виробники

Холодна весна та літні зливи знищили майже увесь врожай фруктів. Дерева хворіють та занепадають на очах. Через відсутність вітчизняних плодів, покупцям пропонують у рази дорожчі імпортні абрикоси. Фруктову тему продовжить Софія Куценко.

Абрикоси захворіли! Цією новиною вже тиждень майорять стрічки соцмереж. На деяких деревах і досі не з’явилися плоди, а десь і взагалі опадає листя. Люди бідкаються, цього року врожаю не буде. Тож чи дійсно варто хвилюватися, розбираймось.

Безврожайним буде цей рік для Павла Івановича. З півтисячі абрикос у його господарстві, плоди дадуть лише два десятки дерев.

Окрім цього різновиду в саду є ще 6 сортів абрикос. І на жодному дереві – ані натяку на врожай. Зазвичай у сезон збирають до 15 тонн фруктів. Однак останнім часом стільки абрикос тут не бачили. Торік вродило лише 3 тони. Цьогоріч врожай взагалі рахуватимуть кілограмами.

Вже багато років Павло Іванович реалізує свою продукцію в одній з мереж супермаркетів. Але цьогоріч зазнає великих фінансових збитків. Збільшити ціну на абрикоси самостійно не зможе, тож продасть фрукти за ціною, яку запропонують.

А от у саду пані Наталії – інша проблема. З її абрикос майже повністю осипалось листя. Жінка каже: таке побачила вперше. За порадами пішла до фейсбуку. Там поставили діагноз – грибкова хвороба.

Найбільшому дереву на подвір’ї Наталії – 16 років. Воно завжди приносило чимало плодів. Абрикосами навіть ділилися із сусідами. Однак цьогоріч їх не буде взагалі.

На українські абрикоси не сподіваються і на ринках. На Центральному у Дніпрі, наприклад, прилавки переповнені фруктами з Іспанії. Вони тут по 120 гривень за кілограм. Місцеві ж плоди зазвичай у 3 рази дешевші. Продавці кажуть: наші абрикоси, за графіком, повинні з’явитися наприкінці липня. Утім цьогоріч ставки на це ніхто не робить.

Немає українських абрикос і у магазинах. А ось у супермаркетах вони турецькі й коштують 66,99.

Усі біди з врожаєм через моноліоз, кажуть фітопатологи. Саме ця грибкова хвороба і вразила цьогоріч кісточкові дерева. Найбільше дісталось абрикосам.

Моноліоз в Україні з’явилась ще 20 років тому. Однак поширювався зазвичай влітку, вбиваючи вже зрілі плоди. Через погодні умови, цьогоріч хвороба активізувалась навесні.

Утім запобігти хворобі можна, кажуть фахівці. Профілактику радять починати вже восени. Аби влітку ласувати українськими абрикосами.