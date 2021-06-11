Попри діджиталізацію, батьки школярів досі мають справу з бюрократичною тяганиною

Держава у смартфоні? Ні, не чули. Доки високопосадовці говорять про впровадження цифрової трансформації освіти та науки, батьки школярів Дніпра продовжують морочитися з купою паперових документів. Так, щоб перевести дитину з одного навчального закладу до іншого, необхідно щонайменше тричі побувати в кожному – особисто приносити та забирати папірці. Бюрократичну тему продовжить Валерія Бовша.

Перевести дитину з однієї школи в іншу – здавалося б, ну що тут складно? Тим паче, якщо школи розташовані на одній вулиці – у двох кварталах одна від одної. Та виявляється, це завдання із “зірочкою”. Навіть зараз, у час діджиталізації, батькам доводиться проходити виснажливі бюрократичні кола.

На переведення дитини до іншої школи довелося витратити 3 дні та купу нервів, розповідає Олександр – батько 3-класника Ярослава. Обидва заклади розташовані на вулиці Робочій. Спершу, каже, написали заяву в нову школу, де видали відповідну довідку. З нею пішли до старої, але, як виявилось, це був тільки початок.

“По цій довідці вам видають особову справу дитини, з цією особовою справою дитини ви йдете в нову школу, де вам видають довідку, що вас уже взяли в школу. І з цією довідкою ви йдете в стару школу, щоб забрати медичну справу дитини та віднести її в нову школу.”

При цьому, треба ж ще й застати на місці усіх учасників процесу. А це влітку, під час підготовки закладів до зовнішнього оцінювання, місія вкрай непроста.

Своїм обуренням Олександр поділився у соцмережах. З’ясувалося, що йому ще й пощастило витратити на паперову тяганину лише 3 дні.

Як виявилось, це – проблема усіх українських шкіл без винятку. Адже вони діють виключно за державними документами. Там і прописана аж така складна процедура переведення.

В управлінні освіти розводять руками. Мовляв, це питання до Міністерства освіти та науки й Кабінету міністрів. Втім нас запевнили, що роблять все можливе, аби спростити життя батькам школярів.

Ми спрямували інформаційний запит до Міністерства освіти та науки. Аби нам роз’яснили, чому у час цифрової трансформації України, неможливо позбавити батьків бюрократичної тяганини й перевести все в онлайн. Тож чекаємо на відповідь. Як тільки отримаємо – обов’язково поділимось із вами.