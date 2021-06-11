Жителі будинку на вулиці Сагайдачного не можуть приватизувати свої квартири

Не господарі у власних оселях! Жителі багатоквартирного будинку на вулиці Сагайдачного не можуть приватизувати свої квартири. Раз по раз їм відмовляють, адже будинок не знаходиться на балансі міста. Мало того, він взагалі нічийний. При цьому за проживання люди сплачують гроші до комунальної контори. Деталі з’ясовували наші кореспонденти.

Жителі Сагайдачного, 1-а вже багато років борються за можливість приватизувати власні квартири. Люди бояться, що одного дня вони просто залишаться на вулиці.

Цей будинок довгі роки був гуртожитком одного з приватних підприємств. У 2009 році, коли організація припинила існування, будівлю почали передавати на баланс міста. Але з невідомих причин процедура зависла і вже понад десятиліття будинок юридично нічийний. Тим, хто встиг приватизувати квартиру багато років тому, пощастило. Інші ж – у повній розгубленості.

Місцеві жителі вже оббили пороги різних департаментів та управлінь дніпровської міськради, та результатів – жодних. Мовляв, у документах, необхідних для реєстрації квартир, наявні помилки. А юридично відповідальних осіб, що могли б усунути недоліки, немає. Щоб зрушити справу, мешканці будинку 1-а по вулиці Сагайдачного звернулися у приймальню народного депутата України Дмитра Кисилевського.

Тим часом юристи твердять: аби закінчити процедуру прийняття будинку на баланс міста, необхідно всього лише уповноважити відповідні органи усунути помилки в документації.

До міськради з цього питання неодноразово зверталась і наша знімальна група. Продовж двох тижнів нам обіцяли прокоментувати ситуацію, втім, врешті – відмовились. Ми направили інформаційний запит і чекаємо на відповідь у встановлені законом строки..