Через обвал бетонної плити біля під’їзду постраждали двоє пенсіонерів

Обвал бетонної плити стався біля одного з під’їздів на вулиці Гладкова. Ледь не загинули двоє пенсіонерів – вони сиділи на лаві, коли все сталося. Разом з конструкцією літні люди впали вниз. На місті події побували наші кореспонденти.

Трагічний збіг обставин. У Дніпрі двоє пенсіонерів присіли відпочити на лавку та разом з бетонною плитою впали додолу. На щастя, обійшлось без серйозних травм – в обох постраждалих невеликі подряпини.

Клавдія Іванівна розповідає, бетонна плита обвалилась, бо ця ділянка вже давно потребувала ремонту. Жінка у всьому звинувачує голову ОСББ.

Аби після обвалу плити не зруйнувалась ще й стіна, голова ОСББ нашвидкорУч змайстрував імпровізовану опору з цегли.

Люди кажуть, голова ОСББ тут не живе і буває рідко. Розмовляємо з ним телефоном. Чоловік виправдовується: мовляв, у мешканців великі борги, тож грошей на ремонт просто немає.

Голова ОСББ пообіцяв, що вже на вихідних вхід до під’їзду відремонтують.