Квартиру пів року заливає під час кожного дощу, на звернення ніхто не реагує

Стеля лущиться, а по стінах і вікнах струмками тече вода! У п’ятиповерхівці на проспекті Гагаріна жителька останнього поверху потерпає від потопів. Жінка не в змозі навіть бігати з ганчірками та тазами. Адже має захворювання рухового апарату. Вона неодноразово зверталась до комунальників з проханням полагодити покрівлю, втім все — безрезультатно.

Пані Оксана – власниця квартири, яку вже пів року затоплює. Через аварійний дах — в цій оселі під час злив жінці непереливки.

Господарка квартири вже тривалий час не в змозі самотужки вийти із квартири. Жінка ледь пересувається за допомогою палиці, бо в неї проблеми із суглобами. Тож боротьба із потопом у квартирі — для неї справжній виклик. На додачу ще і постійний стрес – не знає, чого чекати завтра.

Покрівлю будинку наче й капітально ремонтували два роки тому. Втім клаптик даху над квартирою Оксани почав протікати. Й достукатися до балансоутримувача будинку жінка не може.

У компанії балансоутримувача якийсь дивний погляд на проблему. Про те що квартиру затоплює – знали. А от ліквідувати причину протікання – не квапилися. Мовляв, там все непросто.

В управлінні пообіцяли, що вже відзавтра виїдуть на місце та завершать ремонтні роботи до кінця цього тижня.