У Кам’янському продовжують встановлювати світлофори на складних перехрестях

14.06.2021 17:40

На одне регульоване перехрестя більше. У Кам’янському продовжують оснащувати світлофорами складні перетини автошляхів. За останні два роки ними вже обладнали чотири найбільш небезпечні перехрестя у місті.

Вже з восьмої ранку світлофори регулюють жвавий рух на Єлизаветівському шосе у Кам’янському. Це перехрестя завжди завантажене транспортом. Інколи тут складно проїхати навіть швидкій.

Шість транспортних і два пішохідних світлофори відтепер з’явилися на Єлизаветівському шосе. Нині тут додатково розширили частину дороги та оновили розмітку.

Ще кілька днів фахівці міськсвітла вивчатимуть трафік, аби оптимально налаштувати роботу світлофорів.

Наразі готують ще три проєкти зі встановлення світлофорних комплексів. Вже наступного року ними планують обладнати перехрестя вулиць Грушевського і Слісаренка та аварійно-небезпечний перетин проспекту Аношкіна і вулиці Республіканської.

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