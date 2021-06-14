Сьома річниця катастрофи ІЛ-76 у небі над Луганськом

Сьогодні сьома річниця катастрофи українського військового літака ІЛ-76, який збили над Луганськом. Внаслідок трагедії загинули дев’ять членів екіпажу та сорок військовослужбовців двадцять п’ятої повітряно-десантної бригади. До роковин трагедії ми вирішили нагадати усю хронологію подій. Тож як усе сталося й чи знайшли винуватого у загибелі військових?

Це кадри з архіву родичів загиблих. Десантники зробили їх напередодні фатального рейсу. За кілька годин хлопці відправляться до Луганського аеропорту. Більшість з них – у свій останній політ

В ніч з 13 на 14 червня 2014 року під час посадки бойовики збивають один з літаків. Усі, хто був на борту, загинули – 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу.

Це відео ми знімали кілька років тому – у родині загиблого десантника Павла Ніконова. Але з того часу нічого не змінилось. Його родина досі живе спогадами про страшну трагедію. Фотографії на стінах, повсюди особисті речі Павла. Навіть у його кімнаті лишили усе, як було.

Батько героя раз за разом переглядає відеоархів. Ось – Павло з друзями на навчаннях, на чергуванні та частині. Павло пішов на війну добровольцем. Покинув прибутковий бізнес та став на захист країни. Йому було усього 24 роки.

За кілька місяців після загибелі військових на лаві підсудних опинився генерал-майор Віктор Назаров. У березні дві тисячі сімнадцятого Павлоградський райсуд визнав його винним у краху літака ІЛ-76. Назарова засудили до 7 років за ґратами. Слідство дійшло висновку, що саме він, попри дані розвідки, віддав наказ летіти. Та генерал- майор свою провину весь час заперечував. Тож оскаржував вирок в апеляційному суді.

11 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд відхилив скаргу генерал-майора. Проте, Віктора Назарова це не зупинило – він звернувся до Верховного суду України і виграв. Остаточний вердикт, який не підлягає оскарженню: високопосадовець невинуватий у загибелі українських військових. А справу проти нього необхідно припинити через відсутність складу кримінального правопорушення.

Наразі постанову Верховного Суду відправлять до Європейського суду з прав людини. Ще у 16 році частина потерпілих подали туди скаргу щодо неефективного розслідування обставин збиття літака ІЛ-76. Рішення, яке нині ухвалила найвища судова інстанція України, тільки підтверджує цей факт, переконаний адвокат загиблих.