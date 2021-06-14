У Дніпрі День донора відзначили благодійним забігом

Свято тих, хто рятує життя. 14 червня в усьому світі відзначають День донора крові. Не забули про цю дату й у нашому місті. Центр донорства Біофарма Плазма Дніпро організував масштабне свято на фестивальному причалі. Головною подією став благодійний забіг – донорська миля. У ньому взяли участь близько двох сотень містян. Не обійшлося й без пісень, танців та навіть байкерського мотопробігу!

Донорство нас єднає! Саме під таким гаслом декілька сотень містян зібралися на Фестивальному причалі для масштабного святкування Дня донора. Організатором став центр донорства Біофарма Плазма Дніпро. Усім охочим запропонували взяти участь у забігу “Донорська миля”. На захід люди прийшли цілими сім’ями. Ось і за виступом Олександра спостерігатиме його трирічна донечка.

Донорство мотивує суспільство до здорового способу життя. На старті – близько двох сотень учасників. Перший забіг – серед чоловіків.

За хвилину на дистанцію виходять й жінки. Дух змагання – присутній. Усі, хто зайняв призові місця, отримують почесні грамоти та подарунки від партнерів Біофарма Плазма Дніпро та відділення національного олімпійського комітету України.

Організатори ж кажуть, головна мета заходу – об’єднати та залучити якомога більше людей до такої важливої справи, як донорство плазми крові, ліки з якої рятують життя.

Прикрасою свята став мотопробіг партнерів плазма центру – клубу “Байкерів України” – на честь донорів та з метою підтримки розвитку донорського руху.