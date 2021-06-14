Частина АНД-району і досі затоплена. Вулиця Промислова повністю у воді

Масштабне підтоплення в АНД-районі триває. Після рясних дощів на вулиці Промисловій понад тиждень не сходить вода. Від вогкості у помешканнях місцевих псуються меблі, шпалери та електрика. На городах – гинуть рослини. Люди впевнені – усьому виною засмічений зливовий колектор.

АНД-район. Рясні дощі перетворили вулицю Промислову на Венецію. Пройти не замочивши ноги – непросто навіть у гумових чоботах. Пан Вадим веде до свого помешкання. Ступаємо буквально по слідах господаря, бо глибина – невідома.

У дворі плавають купи мотлоху. Частину – принесло великою водою. Собачі будки затопило, тож тварини весь день проводять на клаптиках суші.

У домі – ще гірше. Через надвисоку вологість важко дихати. Усі меблі та побутова техніка – у воді!

Місцеві жаліються: неодноразово зверталися по допомогу до комунальників, втім ті звернення ігнорують.

Проблема – масштабна. Вода підтопила домівки по всій вулиці. Це відео пані Олена відзняла декілька днів тому. В домі – води по щиколотку, на подвір’ї – ще глибше. Зараз рівень спав, втім меблі й підлога досі мокрі. На додачу – проблеми з електрикою.

Люди в розпачі – через паводки гинуть рослини. На що перетворився її город показує сусідка Олександра.

Усьому виною – забитий зливовий колектор, твердять місцеві. Саме до нього стікає вода з низки вулиць, розташованих вище. Ось як він виглядає зараз – звичайна траншея в землі, переповнена водою та сміттям.

Комунальники ж заявляють – проблема – не в засміченості колектора, а в його пропускній спроможності. І після масштабних злив гідроспоруди не впоралися.

Поки ж воду щодня відкачують з подвір’їв рятувальники. Й щодня вона повертається.

Отож вся надія, твердять комунальники, на те, що днями зливовий колектор розвантажиться.