У Кам’янському відкрили два сквери

Парки, сквери з фонтанами, сучасні зони дозвілля. Кам’янське послідовно перетворюється на затишне та привабливе місто. Дитячі майданчики та зелені зони наразі є у кожному районі. Тепер впорядкованими зонами відпочинку облаштовують двори кам’янчан. Тільки цього тижня у Кам’янському відкрили два таких сквери.

Десятки років тому такі майданчики, з алеями та навіть фонтанами були чи не у кожному дворі Кам’янського. Там збиралися компанії дітлахів, виходили на прогулянку і дорослі. Тепер дитячій галас та сміх повертаються у спальні райони разом із новими зонами відпочинку. Як от біля будинків по вулиці Матросова.

Нову зону відпочинку вже випробували головні експерти.

Важко повірити, але нещодавно на цьому місці була заброшена будівля, яку місцеві обходили стороною.

У зоні відпочинку встановили зовнішнє освітлення, лавки та урни, облаштували тротуарні доріжки. Є й подальші плани розвитку.

Новий сквер тепер тішить і мешканців району ДДРЕС. На честь його відкриття тут влаштували ціле свято, на яке і малеча і дорослі чекали ще з минулого тижня.

Для активного дозвілля тут встановили добротний тенісний стіл. А для відпочинку – велику альтанку.

Для мешканців Кам’янського намагаються створити якомога більш комфортні місця відпочинку. За останні роки у Кам’янському оновили й зробили наново близько двох десятків скверів та парків.