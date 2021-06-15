У Кам’янському продовжують оновлювати медичні заклади

Перший у місті контакт-центр та оновлена реєстратура. У Кам’янському відремонтували центр медико-санітарної допомоги № 1. Всі роботи проводились коштом Національної служби здоров’я України і місцевого бюджету, за сприянням міського голови Андрія Білоусова. Нововведення в медичному закладі втілені з урахуванням потреб пацієнтів і медпрацівників.

Перший центр медико-санітарної допомоги відтепер зустрічає своїх пацієнтів оновленим холом. Тепер на рецепшені жодних черг. Все завдяки правильному розподілу дзвінків у контакт-центр.

З 7:30 до восьмої вечора пацієнти можуть отримати в контакт-центрі необхідну інформацію та записатись на прийом. Також диспетчери можуть з’єднати пацієнта з його сімейними лікарем. Робочі місця оснащені всім необхідним, аби працівники могли вільно спілкуватися з людьми, не заважаючи один одному.

Єдиний телефон контакт-центру можна дізнатись із соцмереж або у медпрацівників. Крім того, було створено й електронну пошту медзакладу. За вхідними листами теж слідкують диспетчери.

Поруч із контакт-центром розташували відремонтований кабінет чергового лікаря. Тож, за потреби, у будь-який час фахівець може оглянути людину та надати їй першу медичну допомогу. Пацієнти кажуть, нова реєстратура і контакт-центр позбавили їх незручностей.

Також у медичному центрі створили затишну капличку для лікарів та пацієнтів. Щодо планів на майбутнє – хочуть організувати кабінет чергового фельдшера для прийому пацієнтів у нічний час.

Номер, за яким можна зв’язатись з центром медико-санітарної допомоги номер 1 у місті Кам’янське, зараз на ваших екранах. Зателефонувавши, потрібно зачекати, доки вільний диспетчер відповість і допоможе у вашому питанні.

“КОНТАКТ-ЦЕНТР” (М. КАМ’ЯНСЬКЕ)

068 740 29 52