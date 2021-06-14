Поліція ловить водіїв на підпитку, а ДСНС-ники продовжують ліквідовувати підтоплення

14.06.2021 18:25

Водії продовжують сідати за кермо на підпитку, та ще й пропонують поліції хабарі. Минулого тижня в алкогольному сп’янінні виявили майже півтори сотні керманичів. Ну а рятувальники безперебійно відкачують воду з постраждалих будинків в приватному секторі. ДСНС та поліція підбили підсумки минулого тижня. І ті, й інші, зізнаються – зараз в них вкрай важкий період.

Співробітники ДСНС вже другий тиждень продовжують ліквідовувати наслідки дощів, що вирують над Дніпром. Найскладніша ситуація в АНД – районі. Підтоплено лікарню, дитсадок. А також постраждали понад сотня будинків та вдвічі більше подвір’їв.

За два тижні негоди рятувальники відкачали 300 кубічних метрів води. Зараз продовжуються роботи на трьох вулицях АНД району.

Ну а поліція виписала майже дві тисячі протоколів та постанов порушникам правил дорожнього руху. І це тільки за останній тиждень. У ста сорока водіїв виявили алкогольне та наркотичне сп’яніння. Деякі намагались відкупиться. Одного такого керманича на підпитку затримали на вулиці Ударників.

Рятувальники та поліція закликають батьків бути пильними, щодо своїх дітей, які зараз на канікулах.

Останній такий випадок, коли маленька дитина сиділа на підвіконні, трапився у Жовтих водах. На щастя, вчасно прибулі надзвичайники встигли запобігти трагедії.

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