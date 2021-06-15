Від 10 до 20 гривень. У Дніпрі презентували паркувальні зони

Новий день – нові тарифи. У Дніпрі ціни на паркування тепер залежать від району, де ви вирішите залишити автівку. Чим ближче до центру – тим дорожче. У міськраді свої дії пояснюють новою постановою Кабміну. Мовляв, зовсім скоро схожа система буде у кожному великому місті України. Що про нововведення думають водії?

20 – 18 – 15 та 10 гривень за годину. Відтепер Дніпро – поділений на чотири паркувальні зони. Найдорожчі місця – на ось таких спеціально обладнаних майданчиках, які зазвичай розташовані біля місць великого скупчення людей.

Відтепер карта паркувань у Дніпрі виглядає ось так. Найдорожчі позначили літерою Зет. Далі йде зона А, що знаходиться у історичному ареалі міста, межі якої – вулиці Воскресенська, Князя Володимира Великого, Гоголя, Паторжинського та Старокозацька. Зона В – охоплює прилеглу до центру територію. Все інше – підпадає під категорію С. Водії від такої градації, м’яко кажучи, не у захваті.

Все, що змінилося на паркуваннях після введення зональності – нові наліпки з цінниками. Й навіть ті – не усюди встигли розклеїти. Через перехід на нову систему зранку не працювали паркомати. Відновили їх роботу ближче до обіду. У міськраді пояснюють, мета реформи – розвантажити центральну частину Дніпра від автівок.

Та додають – якщо у містян й були якісь зауваження та пропозиції, їх взяли до уваги. Адже у травні були проведені громадські слухання.

За інформацією з мерії, наразі у місті залишилося сім тисяч безплатних паркомісць. Однак наскільки ця цифра реальна – питання. Як приклад – ситуація на вулиці Моссаковського. Зі слів місцевих, ще вчора ввечері паркування біля їхнього дому було безкоштовним.

На мапі платних паркувань Дніпра ділянка на Моссаковського навіть не позначена. Тож, скільки безкоштовних місць для автівок є на справді – загадка.