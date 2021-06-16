Академічний театр Драми та комедії завершує творчий сезон двома прем’єрами

Академічний театр Драми та комедії завершує 94-й творчий сезон одразу двома прем’єрами. І це будуть вистави про кохання. Бо що може розважити й водночас змусити задуматися глядача, як ні комедії про романтичні стосунки? Ідеї постановок сьогодні трохи привідкрили режисери та актори.

Це будуть дві зовсім різні вистави. Одна на великій сцені, інша у малій залі. Одну втілює режисерка дебютантка, іншу – корифей постановок у Драмікомі. Та зараз вони за єдиним столом, бо їх поєднує мета представляти свій театр.

Відомий режисер Олександр Голубенко знов пропонує глядачам комедію. Виставу за п’єсою Дмитра Дробота “Дружина на біс, або ідеальна жінка”.

Глядачі зможуть побачити на сцені знайомі життєві ситуації. І це знов буде цікаво.

Готуються дивувати формою та змістом сценічного твору автори соціальної комедії “Лав-код або “Не забудьте розписатися” за п’єсою Михайла Хейфеца.

Режисерка постановниця “Лав коду” Дар’я Подколзіна дебютує у професії саме з цією виставою. Тому, ймовірно, не шукає простих сценічних рішень для комедії. Вона й дала таку назву своїй роботі.

Дійсно, обставини першого побачення героїв якісь зовсім нереальні.

Все, що роблять Він та Вона протягом зустрічі, контролюють їхні особисті адвокати.

Вистава у малій залі – це завжди випробування, кажуть актори. Глядач настільки близько, що, здається, він взаємодіє з героєм вистави.

Сподівається на вдалу прем’єру й режисерка. Їй дуже подобаються актори й цей театр також. Невипадково.7198

Надати перевагу театру у ці літні вечори пропонує публіці й художній керівник колективу.

“Лав-код” покажуть в Драмікомі вже у ці вихідні, а “Дружину на біс” під закінчення 94 театрального сезону, 3 та 4-го липня.