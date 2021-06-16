Двір на вулиці Калнишевського потопає у каналізаційних стоках

Подвір’я на вулиці Калнишевського тоне у каналізаційних стоках. Місцеві скаржаться: таке трапляється постійно й докликатися ремонтників вкрай важко. У водоканалі, своєю чергою, у засмічені мережі звинувачують мешканців. Про одвічний конфлікт комунальників та абонентів.

Сморід та калюжі. Подвір’я будинку на Калнишевського один перетворилося на справжнє каналізаційне озеро. Місцеві кажуть: систему прориває не вперше, однак до цього нікому не має діла.

Цього разу прорив стався на вихідних. Петро Миколайович, як завжди, викликав аварійку. Однак протягом дня ніхто так і не приїхав.

Таке трапляється щонайменше раз на місяць, кажуть люди. Смердючий струмок протікає просто під їхніми вікнами. Від запаху ніде подітися.

Інколи потоки настільки стрімкі, що людям доводиться майструвати переправи, бо рух дорогою стає неможливим. Потрапити на інший бік вулиці – той ще квест.

Нечистоти зазвичай витікають з люка біля дитячого майданчика та заливають усе подвір’я.

Полагодити систему таки вдалося. Ремонт здійснили своєчасно, кажуть у Дніпроводоканалі.

Про те, що поломки трапляються тут доволі часто – і гадки не мали. Кажуть: люди до них не зверталися.

Каналізація виходить із ладу через потрапляння до неї сторонніх речей, твердять у водоканалі. Й вважають, що з їхніми мережами все гаразд. Тож звинувачують у недбальстві мешканців, які начебто самі засмічують стоки.