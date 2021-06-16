У Дніпрі замінюють вуличне освітлення

16.06.2021 18:02

Енергоощадні та безпечні! У Дніпрі триває реконструкція системи вуличного освітлення. Нині ведуться роботи на проспекті Поля. Там збираються встановити приблизно 400 світильників та замінити електричні дроти. Це унеможливить перебої світла в будинках в умовах негоди або аварії.

Чотири сотні світильників та майже дев’ять кілометрів електродротів замінюють на проспекті Олександра Поля. Раніше ситуація з освітленням проїжджої частини була жахливою, кажуть місцеві. Світлана розповідає, в темну пору переходити дорогу тут вкрай небезпечно. Машини не бачать пішоходів, тож аварії трапляються доволі часто.

Реконструкція проходить капітальна. Від світильників до електродротів. Які раніше були не ізольовані. Через це, під час негоди, чимало будинків залишались без світла, а мережі лежали на землі та загрожували уразити струмом.

Іржаві стовби замінювати не будуть. Для запобігання цій проблемі винайшли більш ефективний та економний спосіб.

Тобто спочатку стовби зачищатимуть до металу, ґрунтуватимуть і вже потім будуть фарбувати. Цього року планують провести ремонти ще на 250-ти ділянках. За останні 5 років світильники замінили на близько тисячі вулиць.

Реконструкцію системи освітлення на проспекті Поля планують завершити за три тижні. Міському бюджету він обійдеться у чотири мільйони гривень.

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