Наслідки негоди у Дніпрі, які райони постраждали найбільше?

Затоплені дороги, будинки та автівки. Дніпро оговтується від вчорашньої негоди. Вже майже добу наслідки зливи ліквідовують комунальники та рятувальники. Які райони постраждали найбільше та що зараз відбувається у місті?

Кадрами наче з фільму про кінець світу учора були забиті стрічки усіх соцмереж. У Дніпрі вирувала негода. Стрімкі потоки змивали все на своєму шляху, подекуди підіймалися навіть хвилі.

Подекуди рівень води підіймався до критичних позначок.

До ранку опади скінчилися, однак наслідки ліквідовують і нині.

Майже пів метра води на Мандриківському узвозі. Місцева зливова система не витримала вчорашньої негоди. Зараз тут підтоплені прилеглі території та подвір’я будинків.

Така ситуація тут щоразу після рясного дощу. Через забиті зливоскиди вода стікає сюди з проспекту Яворницького. Ліквідовувати підтоплення завжди приїжджають рятувальники.

Через підтоплення страждають і мешканці АНД району. Ніна Тимофіївна, наприклад, взагалі не може вийти з будинку.

А ось Денис пересувається переважно автівкою, по-іншому просто неможливо. Вже два тижні мешканці вулиці Гусячої живуть у воді, бо через рясні опади річка Гнилокіш вийшла з берегів.

У міськраді кажуть: учора рівень Гнилокішу піднявся ще на сімдесят сантиметрів. Зараз майже півсотні будинків АНД району підтоплені. Там вже більше доби працюють рятувальники та комунальники. Однак, вирішити проблему докорінно неможливо.

Залило і центральну частину міста. У новозбудованому сквері Прибрежному вода стоїть на дитмайданчику. А у парку Глоби вже традиційно вийшло з берегів озеро.

У міськраді переконують: наслідки негоди усувають безперервно.

Більше трьох тисяч викликів надійшло на лінію “101” протягом минулої доби. Рятувальники відкачували воду з подвір’їв будинків, прибирали повалені дерева та допомагали проїхати транспорту.

Дощ та шквальний вітер пошкодили і електромережі. Внаслідок негоди було знеструмлено понад вісімдесят ліній електропередач по всій області.

Однак і досі деякі населенні пункти залишаються знеструмленими, а рівень води у будинках – не спадає. Водночас прогнози на найближчі дні не радують – знову дощитиме.